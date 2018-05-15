Владимир Путин приехал на открытие Крымского моста 15 мая 2018 г. источник 0 0

На оккупированном Россией полуострове сегодня проходит церемония открытия Крымского моста.

На открытие Крымского моста приехал президент России Владимир Путин. Отмечается, что сначала глава российского государства пообщался со строителями Керченского моста. Затем он за рулем КамАЗа возглавил колонну из грузовиков. До этого он ознакомился с готовностью Единого центра управления дорожным движением к работе транспортного перехода через Керченский пролив.



Движение по Керченскому мосту для автомобилей будет открыто 16 мая в 05:30 по московскому времени.



В МИД Украины отреагировали на открытие Крымского моста. В министерстве напомнили, что Крым - это украинская территория, а Крымский мост был построен вопреки воле Украины. Соответствующее обращение опубликовала в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.



"Керченский мост ведет из страны оккупанта на оккупированные украинские территории. Ни одна рекламная картинка не меняет факта противоправной оккупации полуострова. Остров Тузла, Керченский пролив, Керчь-Еникальский канал, Крым – это наша территория и мост вопреки нашей воле построен на нашей территории", - подчеркнула она.



По словам Зеркаль, Керченский мост был построен в нарушение суверенных прав Украины, кроме этого строительство оказывает негативное воздействие на окружающей среды, судоходство и рыболовство.



"Иск против РФ о нарушении этих прав мы подали еще в 2016 году. В феврале мы подали Меморандум в этом деле – главный документ в процессе со всеми нужными доказательствами. Строительство моста нарушает, по меньшей мере, статьи 2, 43, 44, 123,192, 194, 204, 205, 206 Конвенции ООН по морскому праву. В конце концов это нарушение многих двусторонних соглашений между Украиной и РФ, которая обязалась уважать нашу территориальную целостность и суверенитет, а также незыблемость нашей границы", - добавила она, отметив, что речь идет не о геологии и технологии – "мост, который построен на бесправии, агрессии и преступных деяниях, не сможет устоять".