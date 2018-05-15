Украина

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В Украине изменится система выписки больничных

В Украине изменится система выписки больничных
Минздрав начал менять систему выписки листков нетрудоспособности, чтобы избавить врачей от ненужных вызовов на дом.
«Вторая причина необходимости вызвать скорую медицинскую помощь домой - это получение больничного. Мы сейчас меняем систему выписки больничных. Мне бы хотелось, чтобы до конца года мы это успели сделать. Потому что мы планируем сформировать такую ​​систему, когда отпадет необходимость вызвать врача в первые дни болезни для того, чтобы получить больничный лист. Эти причины вызова врача на дом мы уберем и откроем дорогу для нормальных отношений врача и пациента», - в интервью "РБК-Україна" заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Однако пока непонятно, каким образом будет проводиться реформа относительно больничных.

«Пока я не могу раскрывать все карты, поскольку над этим работают, кроме Минздрава, Министерство социальной политики и Фонд социального страхования, которое выплачивает деньги по больничному. По большинству параметров мы достигли консенсуса. Это будет серьезное упрощение процедуры их получения, которая устроит и работодателей, и Фонд, и нас. Мы хотим разгрузить врача от необходимости оформления больничного, поскольку это - не вопрос лечения, а социальных выплат. Врач будет участвовать в этом процессе только для того, чтобы засвидетельствовать факт заболевания», - отметил чиновник.

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