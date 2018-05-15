Надежде Савченко на два месяца продлили арест

Шевченковский райсуд Киева принял решение о продлении меры пресечения народному депутату Надежде Савченко.

Прокуратура подала ходатайство о продлении ареста парламентария на 60 суток без права внесения залога. Его принял судья в деле.Меру пресечения продлили до 13 июля.Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла с Савченко неприкосновенность и одобрила привлечение к уголовной ответственности и арест.Савченко обвиняют в подготовке масштабного теракта против руководства страны с целью государственного переворота. Голосовать против Савченко убедило депутатов 30-минутное видео. На нем она вместе со своим сообщником Владимиром Рубаном в деталях планирует террористическую атаку с тысячами жертв в Киеве.23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал для Савченко меру пресечения в виде двух месяцев под арестом, а нардеп объявила голодовку. 29 марта Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского райсуда в отношении содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко.10 апреля сотрудники СБУ обыскали квартиру Савченко. 17 апреля она дала показания на полиграфе.