Политика

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Надежде Савченко на два месяца продлили арест

Надежде Савченко на два месяца продлили арест
Шевченковский райсуд Киева принял решение о продлении меры пресечения народному депутату Надежде Савченко.
Прокуратура подала ходатайство о продлении ареста парламентария на 60 суток без права внесения залога. Его принял судья в деле.

Меру пресечения продлили до 13 июля.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла с Савченко неприкосновенность и одобрила привлечение к уголовной ответственности и арест.

Савченко обвиняют в подготовке масштабного теракта против руководства страны с целью государственного переворота. Голосовать против Савченко убедило депутатов 30-минутное видео. На нем она вместе со своим сообщником Владимиром Рубаном в деталях планирует террористическую атаку с тысячами жертв в Киеве.

23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал для Савченко меру пресечения в виде двух месяцев под арестом, а нардеп объявила голодовку. 29 марта Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского райсуда в отношении содержания под стражей народного депутата Надежды Савченко.

Защищать Надежду Савченко будет бесплатный адвокат


10 апреля сотрудники СБУ обыскали квартиру Савченко. 17 апреля она дала показания на полиграфе.

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