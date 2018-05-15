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Харьковчанка установила мировой рекорд

Харьковчанка установила мировой рекорд
Евгения Тишакова с мировым рекордом победила на чемпионате Европы по пауэрлифтингу.
С 6 по 12 мая в чешском городе Пльзень прошел чемпионат Европы по пауэрлифтингу, на котором харьковские спортсмены завоевали «золото» и «серебро».

Ярко выступила харьковчанка Евгения Тишакова, выиграв золотую медаль в весовой категории до 84 кг среди женщин. По сумме троеборья (приседания, становая тяга и жим лежа) воспитанница тренера Николая Сафонова показала результат 648 кг. Кроме того, результат Евгении в приседании – 275.5 кг - стал новым мировым рекордом.

Второе место в этой весовой категории заняла Анки Тиммерс из Голландии, которую харьковчанка по сумме троеборья превзошла на 40.5 кг.

Еще один харьковский спортсмен Владимир Галкин стал серебряным призером в весовой категории до 74 кг среди юниоров. Его результат по сумме троеборья был 762.5 кг. Победил в этой весовой категории Владислав Черный из Донецкой области (815,5 кг).

Харьковчанка Наталья Гаргуновская остановилась в шаге от тройки лидеров в весовой категории до 57 кг среди женщин, заняв четвертое место. Но результат в приседании – 210 кг – принес ей малую золотую медаль чемпионата. Кроме того, ее результат по сумме троеборья – 485кг – и результат в приседании стали новыми рекордами Украины среди юниорок.

Всего на этом чемпионате Европы украинцы завоевали 16 золотых, 10 серебряных и 2 бронзовые медали. Кроме того, сборная Украины заняла первые командные места в соревнованиях среди женщин и юниоров.

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