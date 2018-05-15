Харьковские лифтеры получили новые аварийные автомобили

В машинах есть все необходимые инструменты, лестницы разной высоты, в том числе девятиметровые, тепловизоры (позволяют дистанционно определять, в каком месте поломался кабель, выявлять поломки в электрощитовых) и другое оборудование, сообщает пресс-служба горсовета
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Директор КСП «Харьковгорлифт» Алексей Топчий рассказал, что автомобили «Рено» экономны (расход топлива – до 6 л на 100 км) и надежны в эксплуатации, что позволит уменьшить затраты предприятия на их ремонт и эксплуатацию.
– Введение в эксплуатацию этих тринадцати автомобилей позволит повысить оперативность реагирования как на аварийные заявки, так и на выполнение текущих работ, – говорит директор предприятия.
В этом году в планах приобрести еще восемь единиц специализированной техники для обслуживания электросетей, что позволит полностью обновить устаревший аварийный парк предприятия 2006 года.
На приобретение специализированных аварийных машин было выделено более 13,7 млн грн. КСП «Харьковгорлифт» обслуживает около 6,5 тысяч лифтов города. В 2017 году в домах коммунальной собственности Харькова заменили 100 лифтов, а в 2018 году этот показатель планируется увеличить.