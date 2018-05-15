В Харькове пройдет индийский праздник красок

Традиционный праздник красок HoliPark-2018 пройдет в субботу, 19 мая, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Харькове.

Справка

Холи – традиционный индийский праздник весны, во время которого принято обсыпать друг друга сухими красками. Считается, что чем больше на человека попадет красок, тем больше счастья и удачи его ждет.

В 11:00 начнется детская анимационная программа, после которой на главной сцене выступят юные артисты школы индийского танца «Яджешвари». Далее в шоу-программе примут участие более 10 творческих коллективов, представляющих индийскую культуру, в том числе индийские студенты.В течении дня гостей парка ждут три фейерверка красок – в 14:00, 16:00 и 18:00. Продажа красок начнется в 13:00.– Фейерверк будет проходить следующим образом. Каждый участник берет пригоршню краски и на счет «три» подбрасывает ее вверх. Всем, кто не хочет учувствовать в фейерверке или оказаться испачканным, следует держаться подальше от главной площади в это время, – отметила Яна Бархатова.По словам пресс-секретаря парка Андрея Кравченко, в этом году будет использовано более десяти цветов краски, а не семь, как до этого. Общий вес красок составит более полутонны.– Это краски минеральные, они гипоалергенны и не вредят здоровью. Очень рекомендуем на этот праздник надевать одежду из натуральных тканей, чтобы краску можно было легко отстирать. И большая просьба ко всем гостям парка не приносить с собой муку и крахмал – они точно не придадут яркости празднику, а, наоборот, их будет сложно смывать, и к тому же они забивают фонтаны парка, – подчеркнул Андрей Кравченко.С 12:00 до 17:00 все желающие смогут принять участие в мастер-классах по надеванию сари, а также впервые в рамках этого праздника представители сильного пола смогут примерить мужской индийский костюм и научиться завязывать тюрбан. Также на центральной алее парка можно будет нанести мехенди (роспись по телу хной) и бинди (точка в центре лба), сделать аквагрим.Завершится праздник красок вечерней дискотекой с индийскими хитами, которая начнется в 20:00 на главной сцене.