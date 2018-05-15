Бескидский тоннель планируют сдать в эксплуатацию к концу мая 15 мая 2018 г. источник 0 0

До конца мая Бескидский тоннель (единственный одноколейный участок на всей длине V Критского коридора, проходящего по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и России), будет сдан в эксплуатацию.

«Новый двухпутный железнодорожный Бескидский тоннель, который является одним из крупнейших построенных за годы независимости инфраструктурных объектов украинской железной дороги, будет окончательно сдан в эксплуатацию до конца мая – как того требует соответствующее правительственное поручение», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.



По его словам, тоннель является важной логистической составляющей маршрутов экспорта украинской продукции в Евросоюз, сообщили в пресс-службе правительства.



«Нужно обеспечить поддержку экспорта, чтобы у нас не было проблем с поставкой продукции», - добавил Гройсман.



Ссылаясь на данные «Укрзализныци» в правительстве добавили, что новый тоннель будет пропускать до 100 пар поездов в сутки со скоростью 60-70 км/час против нынешних 25 пар. Длина тоннеля - более 1700 метров.



Напомним, в Карпатах достроили тоннель, который соединит Украину и ЕС .



Отметим, Бескидский тоннель является вторым по длине железнодорожным тоннелем в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия.