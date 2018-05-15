Политика

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В Киеве прошли обыски в офисе российского информагентства

В Киеве прошли обыски в офисе российского информагентства
Сегодня прошли следственные действия в офисе РИА "Новости-Украина" в Киеве, в ходе которых был задержан журналист Кирилл Вышинский.
Позже СБУ пришла с обысками домой к журналистке Людмиле Лысенко.

Следствие по делу РИА "Новости-Украина "располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой". Такое заявление на своей странице в Facebook сделал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Прокуратура АР Крым и СБУ сегодня перешли в активную фазу обезвреживания антиукраинской деятельности очередной российской медиа структуры", - написал он.

По его словам, "следствие располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (одновременно получили гражданство РФ) в этой дезинформационная войне".

Генпрокурор добавил, что действия сотрудников агентства подпадают под признаки статьи Уголовного кодекса о государственной измене (ст.111 УК).

В своем сообщении Луценко также утверждает, что при  обысках в офисе РИА "Новости-Украина" нашли карты "Новороссии", георгиевские ленты и другое.

В Кремле высказали возмущение обысками в РИА "Новости-Украина" и пообещали "действовать квалифицировано и напористо, защищая интересы российских СМИ в Украине".

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