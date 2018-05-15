В Киеве прошли обыски в офисе российского информагентства 15 мая 2018 г. источник 0 0

Сегодня прошли следственные действия в офисе РИА "Новости-Украина" в Киеве, в ходе которых был задержан журналист Кирилл Вышинский.

Позже СБУ пришла с обысками домой к журналистке Людмиле Лысенко.



Следствие по делу РИА "Новости-Украина "располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой". Такое заявление на своей странице в Facebook сделал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.



"Прокуратура АР Крым и СБУ сегодня перешли в активную фазу обезвреживания антиукраинской деятельности очередной российской медиа структуры", - написал он.



По его словам, "следствие располагает доказательствами выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой, участия граждан Украины (одновременно получили гражданство РФ) в этой дезинформационная войне".



Генпрокурор добавил, что действия сотрудников агентства подпадают под признаки статьи Уголовного кодекса о государственной измене (ст.111 УК).



В своем сообщении Луценко также утверждает, что при обысках в офисе РИА "Новости-Украина" нашли карты "Новороссии", георгиевские ленты и другое.



В Кремле высказали возмущение обысками в РИА "Новости-Украина" и пообещали "действовать квалифицировано и напористо, защищая интересы российских СМИ в Украине".