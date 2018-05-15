Общество

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В Харькове устроили флешмоб ко Дню семьи

В Харькове устроили флешмоб ко Дню семьи
Уличный театр «О чем думают мужчины», приуроченный к Международному дню семьи, прошел 15 мая на площади Свободы в Харькове.
Мужчины продемонстрировали, как нужно относится  семьям, женщинам и детям.

«Неподвижные фигуры символизировали людей, которые оказались в обстановке насилия или стали его свидетелями. Когда к актерам подходили прохожие, фигуры оживали и движениеми демонстрировали выход из ситуации насилия. Во время акции раздавались буклеты информационной кампании «Мужчины НЕ бьют!», – отметили в правозащитной группе.

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