В Харькове устроили флешмоб ко Дню семьи 15 мая 2018 г. источник 0 0

Уличный театр «О чем думают мужчины», приуроченный к Международному дню семьи, прошел 15 мая на площади Свободы в Харькове.

Мужчины продемонстрировали, как нужно относится семьям, женщинам и детям.



«Неподвижные фигуры символизировали людей, которые оказались в обстановке насилия или стали его свидетелями. Когда к актерам подходили прохожие, фигуры оживали и движениеми демонстрировали выход из ситуации насилия. Во время акции раздавались буклеты информационной кампании «Мужчины НЕ бьют!», – отметили в правозащитной группе.