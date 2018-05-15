Технологии

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Google заменит Google Drive новым сервисом

Google заменит Google Drive новым сервисом
Технологическая компания Google решила провести ребрендинг облачного хранилища Google Drive ("Google Диск").
По данным издания TechCrunch, обновленный сервис получит название Google One, а цены на его использование снизятся. Так, в США появится новый тарифный план за $2,99 в месяц за 200 ГБ, цены на хранение до 2 ТБ снизятся до $9,99 в месяц (сейчас - $19,99). Пользователи Google One, в свою очередь, смогут делиться доступным пространством в хранилище с членами семьи (до пяти человек).

Корпорация также намерена запустить круглосуточную службу поддержки клиентов сервисов Google. Ранее такая опция была доступна только пользователям аккаунтов G Suite.

По словам директора продукта Google One Лариссы Фонтейн, платные подписчики сервиса также смогут воспользоваться специальными предложениями, которые будут включать в себя скидки на другие платные сервисы и даже отели.

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