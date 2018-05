Google заменит Google Drive новым сервисом 15 мая 2018 г. источник 0 0

Технологическая компания Google решила провести ребрендинг облачного хранилища Google Drive ("Google Диск").

По данным издания TechCrunch, обновленный сервис получит название Google One, а цены на его использование снизятся. Так, в США появится новый тарифный план за $2,99 в месяц за 200 ГБ, цены на хранение до 2 ТБ снизятся до $9,99 в месяц (сейчас - $19,99). Пользователи Google One, в свою очередь, смогут делиться доступным пространством в хранилище с членами семьи (до пяти человек).



Корпорация также намерена запустить круглосуточную службу поддержки клиентов сервисов Google. Ранее такая опция была доступна только пользователям аккаунтов G Suite.



По словам директора продукта Google One Лариссы Фонтейн, платные подписчики сервиса также смогут воспользоваться специальными предложениями, которые будут включать в себя скидки на другие платные сервисы и даже отели.