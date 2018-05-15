В Раде зарегистрировали представление ГПУ относительно одного из нардепов

Как сообщает в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, текст представления направлен Председателю ВР и уже зарегистрирован в парламенте.
«Согласно тексту представления, Дунаев С.В., будучи народным депутатом Украины, подавал заведомо недостоверные сведения в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства. В действиях народного депутата усматриваются основания для сообщения о подозрении по ст. 366-1 УК Украины», - указала она.
По словам Сарган, досудебное расследование по делу осуществляет НАБУ под процессуальным руководством САП.
Народный депутат Украины VII и VIII созывов Сергей Дунаев – уроженец города Лисичанск Луганской области. В 2009 году на внеочередных выборах он был избран мэром города, а в 2010 - переизбран. В нынешнем созыве парламента Дунаев входит в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещал в ближайшее время подписать представление в Верховную Раду
о снятии депутатской неприкосновенности еще с трех народных депутатов.