В Раде зарегистрировали представление ГПУ относительно одного из нардепов 15 мая 2018 г. источник 0 0

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины (фракция «Оппоблока») Сергея Дунаева.