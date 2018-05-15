Спорт

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Харьковчане в Сумах вели себя весьма уверенно

Харьковчане в Сумах вели себя весьма уверенно
С 11 по 14 мая состоялась серия национальных турниров по велоспорту – маунтинбайк, на которых сборная Харьковской области завоевала 24 медали.
В программе соревнований были: третий этап чемпионата Украины в гонке «элиминатор» во всех возрастных категориях, третий этап чемпионата Украины по кросс-кантри среди юношей, младших юношей и юниоров, третий этап Кубка Украины по кросс-кантри среди элиты, а также чемпионат Украины в парных групповых гонках.

По итогам выступления на счету харьковских велосипедистов были 13 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали.

Кроме того, харьковчане победили и в командных зачетах.

В командном зачете третьего этапа чемпионата Украины в гонке «элиминатор» сборные Харьковской области стали первыми среди мужчин, женщин, юниоров, юношей и девушек, и вторыми – среди младших юношей.

В командном зачете третьего этапа чемпионата Украины по кросс-кантри стали первыми среди юниоров и девушек, вторыми – среди младших юношей и третьими – среди юношей.

В командном зачете третьего этапа Кубка Украины по кросс-кантри харьковские спортсмены победили в соревнованиях как среди мужчин, так и среди женщин.

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