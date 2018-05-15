Харьковчане в Сумах вели себя весьма уверенно 15 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С 11 по 14 мая состоялась серия национальных турниров по велоспорту – маунтинбайк, на которых сборная Харьковской области завоевала 24 медали.

В программе соревнований были: третий этап чемпионата Украины в гонке «элиминатор» во всех возрастных категориях, третий этап чемпионата Украины по кросс-кантри среди юношей, младших юношей и юниоров, третий этап Кубка Украины по кросс-кантри среди элиты, а также чемпионат Украины в парных групповых гонках.



По итогам выступления на счету харьковских велосипедистов были 13 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали.



Кроме того, харьковчане победили и в командных зачетах.



В командном зачете третьего этапа чемпионата Украины в гонке «элиминатор» сборные Харьковской области стали первыми среди мужчин, женщин, юниоров, юношей и девушек, и вторыми – среди младших юношей.



В командном зачете третьего этапа чемпионата Украины по кросс-кантри стали первыми среди юниоров и девушек, вторыми – среди младших юношей и третьими – среди юношей.



В командном зачете третьего этапа Кубка Украины по кросс-кантри харьковские спортсмены победили в соревнованиях как среди мужчин, так и среди женщин.