Патрульный харьковской полиции задержан за торговлю служебной информацией

Как информирует Департамент коммуникации Национальной полиции
, оперативникам Ривненского управления Департамента внутренней безопасности НПУ стало известно о противоправных действиях одного из сотрудников патрульной полиции Харькова. Полицейский пересылал служебную информацию, к которой имел доступ, жителям Ривненской области.
После проведенной проверки было установлено, что к утечке причастен 24-летний инспектор УПП харьковской полиции. За денежное вознаграждение полицейский посылал заинтересованным лицам необходимую информацию, которая обрабатывается и хранится на автоматизированных системах МВД, через один из мессенджеров.
Лейтенанта полиции задержали после очередной передачи данных. При осмотре у патрульного обнаружены и изъяты банковские карточки, на которые он получал расчет за выполненный заказ.
Патрульному объявлено подозрение по ч.2 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок с конфискацией программных или технических средств, с помощью которых были осуществлены несанкционированные перехват или копирование информации.