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Патрульный харьковской полиции задержан за торговлю служебной информацией

Патрульный харьковской полиции задержан за торговлю служебной информацией
Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали инспектора патрульной полиции Харькова, который копировал сведения для служебного пользования и пересылал их «заказчикам» через мессенджер.
Как информирует Департамент коммуникации Национальной полиции, оперативникам Ривненского управления Департамента внутренней безопасности НПУ стало известно о противоправных действиях одного из сотрудников патрульной полиции Харькова. Полицейский пересылал служебную информацию, к которой имел доступ, жителям Ривненской области.

После проведенной проверки было установлено, что к утечке причастен 24-летний инспектор УПП харьковской полиции. За денежное вознаграждение полицейский посылал заинтересованным лицам необходимую информацию, которая обрабатывается и хранится на автоматизированных системах МВД, через один из мессенджеров.

Лейтенанта полиции задержали после очередной передачи данных. При осмотре у патрульного обнаружены и изъяты банковские карточки, на которые он получал расчет за выполненный заказ.

Патрульному объявлено подозрение по ч.2 ст.362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок с конфискацией программных или технических средств, с помощью которых были осуществлены несанкционированные перехват или копирование информации.

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