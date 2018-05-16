Патрульный харьковской полиции задержан за торговлю служебной информацией 16 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции Украины задержали инспектора патрульной полиции Харькова, который копировал сведения для служебного пользования и пересылал их «заказчикам» через мессенджер.

