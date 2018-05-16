МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения некоторых районов Израиля 16 мая 2018 г. источник 0 0

Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от посещения отдельных районов Израиля - восточной части Иерусалима и территорий, прилегающих к сектору Газа, из-за обострения ситуации в сфере безопасности.