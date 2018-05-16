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МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения некоторых районов Израиля

МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения некоторых районов Израиля
Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от посещения отдельных районов Израиля - восточной части Иерусалима и территорий, прилегающих к сектору Газа, из-за обострения ситуации в сфере безопасности.
"В связи с запланированными палестинскими радикальными группировками массовыми демонстрациями существует угроза резкого обострения ситуации безопасности в районах, прилегающих к административной границе с Сектором Газа, местам компактного проживания арабского населения на севере Израиля (Иудея и Самария), а также Восточного Иерусалима", - говорится в рекомендациях Департамента консульской службы МИД Украины.

В случае резкого обострения ситуации в этих районах страны МИД советует гражданам Украины избегать мест проведения демонстраций, а также неукоснительно выполнять законные указания сотрудников правоохранительных органов Израиля и должностных лиц, ответственных за безопасность в месте пребывания.

Также сказано, что в случае попадания в чрезвычайные ситуации, возникновения угрозы жизни и здоровью во время пребывания на территории государства Израиль украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в посольство Украины в Израиле по телефону: +972 3627 33 03, по телефону «горячей линии»: + 972 54 667 67 82, e-mail: gc_il@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, число погибших палестинцев во время кровавых столкновений с израильскими военными на границе с сектором Газа во вторник, 15 мая, возросло до 58 человек.

Палестинцы вышли на протесты из-за официального открытия посольства США в Иерусалиме, которое было перенесено из Тель-Авива.

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