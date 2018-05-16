В Харькове проходит семинар НАТО 16 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове в рамках реализации в Украине программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» проходит семинар «Женщины-лидеры и ключевая роль организаций гражданского общества. Усиление гражданско-военного сотрудничества в Украине».

Семинар проходит при поддержке Фонда ответственности министерства иностранных дел Нидерландов 15-16 мая.



Как сообщили в региональном медиа-центре Минобороны в Харькове, на семинар приехали 100 человек из нескольких стран Европы, а также военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Мероприятие проводят для создания платформы обмена опытом о роли женщин-лидеров в расширении гражданско-военного сотрудничества.



В начале семинара выступили специальный представитель Генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Клэр Хатчинсон, правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко.



16 мая в ходе семинара будет рассматриваться тематика коммуникаций и проведения различных мероприятий в контексте гражданско-военного сотрудничества.