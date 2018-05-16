Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 16 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды больше не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Мироносицкая, 79 (стояк) до 17:00 16.05.18 г.; ул. Астрономическая, 37 (п. №7) до 20:00 16.05.18 г.; ул. Старошишковская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.18 г.



Московский район:

ул. Героев Труда, 54-б (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №3) до 20:00 16.05.18 г.



Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 11/2 (п. №4, стояк) до 17:00 16.05.18 г.



Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №3, стояк) до 20:00 16.05.18 г.



Слободской район:

пр. Гагарина, 49-а (п. №6) до 17:00 16.05.18 г.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 193, 195 до 20:00 16.05.18 г.



Шевченковский район:

ул. Деревянко, 38, 40, 42 до 09:00 16.05.18 г.; ул. Клочковская, 16, ул. Дорошенковская (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с); ул. Крымская, 6 (п. №3), пр. Победы, 75 (п. №7, стояк) до 20:00 16.05.18 г.; ул. Космическая, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.18 г.