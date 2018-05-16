Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды больше не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Мироносицкая, 79 (стояк) до 17:00 16.05.18 г.; ул. Астрономическая, 37 (п. №7) до 20:00 16.05.18 г.; ул. Старошишковская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.18 г.

Московский район:
ул. Героев Труда, 54-б (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №3) до 20:00 16.05.18 г.

Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 11/2 (п. №4, стояк) до 17:00 16.05.18 г.

Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №3, стояк) до 20:00 16.05.18 г.

Слободской район:
пр. Гагарина, 49-а (п. №6) до 17:00 16.05.18 г.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 193, 195 до 20:00 16.05.18 г.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 38, 40, 42 до 09:00 16.05.18 г.; ул. Клочковская, 16, ул. Дорошенковская (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с); ул. Крымская, 6 (п. №3), пр. Победы, 75 (п. №7, стояк) до 20:00 16.05.18 г.; ул. Космическая, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.18 г.

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