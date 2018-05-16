На Крымском мосту открыли движение: видео 16 мая 2018 г. источник 1 0

Сотни автомобилей открыли движение по Крымскому мосту.

Они начали собираться на подъездных дорогах к мосту в 3.00. В Керчи колонну начали около 70 машин журналистов, блогеров и общественных деятелей, за ними следовали сотни байкеров и местные жители, передает "Крыминформ".







Всем водителям перед началом раздали брошюрки с информацией о мосте и правилами дорожного движения.



Движение по мосту со стороны Кубани началось примерно в 5.25, а со стороны оккупированного Крыма – в 5.35. Таким образом, с сегодняшнего дня ездить по Крымскому мосту смогут все легковые автомобили и пассажирские автобусы. При этом водителям нужно учитывать ограничение скорости – 90 километров в час. Останавливаться на мосту запрещено правилами дорожного движения.



Для грузовиков движение будет открыто осенью этого года.