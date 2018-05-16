Крым

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На Крымском мосту открыли движение: видео

На Крымском мосту открыли движение: видео
Сотни автомобилей открыли движение по Крымскому мосту.
Они начали собираться на подъездных дорогах к мосту в 3.00. В Керчи колонну начали около 70 машин журналистов, блогеров и общественных деятелей, за ними следовали сотни байкеров и местные жители, передает "Крыминформ".



Всем водителям перед началом раздали брошюрки с информацией о мосте и правилами дорожного движения.

Движение по мосту со стороны Кубани началось примерно в 5.25, а со стороны оккупированного Крыма – в 5.35. Таким образом, с сегодняшнего дня ездить по Крымскому мосту смогут все легковые автомобили и пассажирские автобусы. При этом водителям нужно учитывать ограничение скорости – 90 километров в час. Останавливаться на мосту запрещено правилами дорожного движения.

Для грузовиков движение будет открыто осенью этого года.

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