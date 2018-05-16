«Металлист-1925» может быть ликвидирован 16 мая 2018 г. источник фото: пресс-служба ФК «Металлист 1925» 0 0

Основатель клуба «Металлист-1925» Сергей Стороженко не скрывает: в последних трех турах первенства Второй лиги будет решаться судьба харьковского клуба.

«О том, что команда не выйдет в Первую лигу, не хочу думать. Но если, не приведи Господь, это произойдет, то, скорее всего, клуб и его команды будут ликвидированы. Клуб содержится инвесторами, которые хотели бы продвижения вперед, а не безвольной имитации игры отдельными «мастерами» кожаного мяча, – написал Сергей Стороженко в своей конференции.



Напомним, «Металлист-1925» занимает вторую строчку в турнирной таблице. Нынешняя позиция дает возможность повыситься в классе. Отрыв от «Энергии» из Новой Каховки составляет четыре очка. Безвыигрышная серия «Металлиста-1925», который недавно возглавил Сергей Валяев, составляет четыре игры.