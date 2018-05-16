Экономика

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В Украине начался черешневый сезон: цены

В Украине начался черешневый сезон: цены
Черешневый сезон начался в Украине почти на две недели раньше, чем обычно. Нынешняя погода благоприятствовала цветению и опылению, поэтому фермеры прогнозируют хороший урожай.
На Николаевщине уже созрел первый ранний сорт этой ягоды и начался ее сбор.

"Попробуем торговать уже", - говорит работница сада Ирина Гох.

Агрономы считают, что впереди хороший урожай, поэтому фальстарта не будет – и это касается не только черешни.

"Не было заморозков во время цветения. Поэтому на сливу, персик, яблоки ожидается хорошая урожайность", - утверждает Александр Зленко.

В Укрсадпроме более осторожны, потому что весной была засуха, а кое-где град, но и официальные прогнозы любителей ягод тоже порадуют.

"В отличие от нормальной погодной ситуации, трех недель цветения, мы получили за 5-10 дней. Предварительно мы ожидаем увеличение урожая на уровне 10-30 процентов по сравнению с 2017 годом", - рассказал председатель ассоциации Дмитрий Крошка.

Агрономы считают, что засуха повлияла только на размер фруктов, а не на их количество. И демонстрируют, что даже старенький сад обильно усеян ягодами, а в молодых садах урожайность будет еще больше.

"Украина будет с фруктами. Надеюсь, и цена будет более-менее", - говорит Зленко.

Директор садоводческого хозяйства Николай Крымчаков говорит, что в вопросе ценообразования почти все зависит от оптовиков, потому что пока та самая черешня доедет с юга до столицы, она может подорожать в шесть раз.

"Если у нас взяли по 25 гривен, он в Киеве торгует по 125-150. Я был там на рынках, подходил, говорил: что же вы делаете?" - говорит Крымчаков.

Однако и в самом Николаеве первую черешню продают не намного дешевле – по 100 грн за кило.

"Первая – всегда дорого", - оправдывается продавщица Татьяна Гончарова и успокаивает, что такая цена будет держаться только день-два, а дальше будет ежедневно снижаться.

"В этом году очень много вишни, черешни, абрикос. Будет дешевая, хорошая цена", - прогнозирует она.

Специалисты объясняют, что пик черешневого сезона придется на конец мая, когда созреет самый сладкий сорт этой ягоды – "Валерий Чкалов".

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