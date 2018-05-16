Украина

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В Украине определились с датой последнего звонка и длительностью школьной практики

В Украине определились с датой последнего звонка и длительностью школьной практики
В 2018 году традиционный последний звонок пройдет в Украине в последнюю пятницу весны – 25 мая.
Для выпускников последний звонок – это важное мероприятие, так как это символическое прощание со школой. В 2018 году в Украине насчитывается 185 508 выпускников. Такой низкий показатель чиновники объясняют демографическим кризисом, от которого страдала Украина 16–17 лет назад.

Между тем последний звонок – это еще совсем не прощание со школой. Так, ученики 9-х классов еще будут сдавать экзамены Государственной итоговой аттестации до середины июня. А выпускники 11-х классов будут сдавать ВНО, которое начинается 22 мая и заканчивается 13 июня основная сессия).

Кроме того, в школах продолжится учебная практика, в рамках которой учеников будут водить на разнообразные экскурсии. В 2018 году учебная практика предусмотрена для учащихся 1–4, 5–8 и 10-х классов.

Сроки практики для учащихся учебные заведения определяют самостоятельно, но примерно, по рекомендациям Минобразования, все будет выглядеть так:

• 1–4 классы: не более 3 часов в день, в целом – не более 12 часов (29 мая – 1 июня);

• 5–6 классы: по 3 академических часа в день, но в целом не более 30 часов (29 мая – 12 июня);

• 7–8 классы: по 4 академических часа в день, но в целом не более 40 часов (29 мая – 12 июня);

• 10 классы: по 5 академических часов в день, но в целом не более 50 часов (29 мая – 12 июня).

Выпускные вечера для учащихся 11-х классов состоятся после всех экзаменов. Преимущественно школы проводят выпускные в один день, в этом году выбрали первую субботу после ВНО – 23 июня.

Между тем официальной и единой даты для празднования выпускных в Украине нет. Они назначаются на усмотрение учебного заведения, рекомендованные даты проведения выпускных в пределах от 25 мая до 24 июня. В школах индивидуально принимают решение праздновать выпускной уже после ВНО или же совместить выпускной и последний звонок.

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