Политика

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Олег Сенцов объявил голодовку

Олег Сенцов объявил голодовку
Политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинцев, удерживаемых в России и анексованом Крыму.
Сенцов сообщил адвокату, что готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически готовя организм.

Адвокат Дмитрий Динзе предупредил подзащитного о всех возможных последствиях, в частности, необратимых для здоровья. Однако Сенцов заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

«Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и удерживаемый в колонии г. Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине», - написал Сенцов в заявлении.

Сестра Сенцова Наталья Каплан выразила опасение, что голодовка может не принести результатов:

«Я не могу поддержать Олега в этом. Мне кажется, это неразумно, и от голодовки больше вреда, чем пользы. Очень страшно за него. Олег 4 года в адских условиях, без витаминов, без солнца, без нормального питания, под страшным психологическим прессом. Этот его шаг заставляет нервничать, но я знаю Олега и знаю, что он не отступит. Мне остается только надеяться, что он выдержит и достигнет поставленной цели».

Сейчас Сенцов сидит в одиночной камере. Адвокат Динзе не исключает, что Сенцова направят на принудительное психиатрическое обследование и применят принудительное кормление.

Как сообщалось, в России и в аннексированном Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли.

В настоящее время Сенцова удерживают в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги.

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