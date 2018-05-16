Олег Сенцов объявил голодовку 16 мая 2018 г. источник 0 0

Политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинцев, удерживаемых в России и анексованом Крыму.

Сенцов сообщил адвокату, что готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически готовя организм.



Адвокат Дмитрий Динзе предупредил подзащитного о всех возможных последствиях, в частности, необратимых для здоровья. Однако Сенцов заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.



«Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и удерживаемый в колонии г. Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине», - написал Сенцов в заявлении.



Сестра Сенцова Наталья Каплан выразила опасение, что голодовка может не принести результатов:



«Я не могу поддержать Олега в этом. Мне кажется, это неразумно, и от голодовки больше вреда, чем пользы. Очень страшно за него. Олег 4 года в адских условиях, без витаминов, без солнца, без нормального питания, под страшным психологическим прессом. Этот его шаг заставляет нервничать, но я знаю Олега и знаю, что он не отступит. Мне остается только надеяться, что он выдержит и достигнет поставленной цели».



Сейчас Сенцов сидит в одиночной камере. Адвокат Динзе не исключает, что Сенцова направят на принудительное психиатрическое обследование и применят принудительное кормление.



Как сообщалось, в России и в аннексированном Крыму удерживают 64 украинских политзаключенных.



Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, приговорив Кольченко к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли.



В настоящее время Сенцова удерживают в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги.