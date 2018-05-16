Экономика

  • 134
    •  / 

В Украине решили стимулировать производство гречки

В Украине решили стимулировать производство гречки
Минагрополитики и сельхозпроизводителям должно объединить усилия для поиска путей повышения рентабельности производства гречихи.
Поскольку в последние годы наблюдается цикличность в производстве этого продукта, сообщил заместитель министра Виктор Шеремета, передает пресс-служба ведомства.

«Когда в Украине уменьшается площадь под гречихой, насыщенность внутреннего рынка компенсируется за счет внешних поставок, порой, некачественным продуктом. Поэтому наша задача - повысить рентабельность производства этого уникального по своим свойствам, диетического продукта. Необходимо дополнительно стимулировать производителей выращивать именно эту культуру», - сказал он.

По его словам рентабельность выращивания гречихи является циклическим процессом. Так, рентабельность в сельскохозяйственных предприятиях (больших и средних) составляла в 2013 году - 1%, в 2014 году - 29,5%, в 2015 году - 100%. В 2016 году начался процесс снижения уровня рентабельности. Поэтому сейчас следует ожидать улучшения привлекательности производства гречихи. Минагрополитики прорабатывает возможность предоставления государственных дотаций аграриям в будущем для того, чтобы такие культуры как гречиха и рожь были привлекательными для производства.

Уже сегодня для уменьшения себестоимости производства гречихи для фермеров предложена государственная поддержка - компенсация 80% стоимости закупленных семен украинской селекции.

Также Виктор Шеремета отметил, что нужно стимулировать не только само производство, а и спрос на гречку.

«К примеру, есть государственные структуры - учреждения образования, здравоохранения, воинские части, где можно распространять диетический продукт, ведь речь идет о здоровье населения», – считает чиновник.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3114.63 грн
100 USD 2621.08 грн
10 RUB 4.2333 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи