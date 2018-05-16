И снова о субсидиях: новые разъяснния Кабмина

Государство идет навстречу семьям, в которых прописаны совершеннолетние дети, но уже много лет не проживающие с родителями, и предлагает доходы тех, кто прописан, но фактически не проживает в квартире, не учитывать при расчете размера субсидии, информируют на правительственном портале
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В таком случае житель квартиры при оформлении субсидии в декларации о доходах в разделе «состав семьи» должен указать родственников, которые зарегистрированы, но не живут с получателем субсидии. В частности, надо написать: «зарегистрированы, но не проживают».
Если, для примера, в квартире прописана совершеннолетняя замужняя дочь, то в декларации в разделе II нужно отразить и ее семью – мужа и детей, даже если они прописаны по другому адресу.
Вместе с декларацией надо подать заявление с просьбой рассмотреть на комиссии вопрос о начислении субсидии на фактическое количество людей, которые проживают в квартире, подчеркнув соответствующие слова. А также обязательно предоставить документ, подтверждающий факт непроживания соответствующего лица по этому адресу (справка с места работы в другом месте, справка об обучении в другом месте, о нахождении на лечении и тому подобное).
На основании этого заявления управление социальной защиты направляет в квартиру заявителя государственного социального инспектора. Он, в свою очередь, составляет акт обследования материально-бытовых условий проживания. Далее в органе социальной защиты готовят представление на комиссию. И комиссия принимает решение: назначить субсидию, скажем, не на пять человек, а на трех.
Это решение комиссии является обязательным к исполнению теми жилищно-коммунальными предприятиями, которые являются поставщиками услуг. То есть услуги начисляются не на пятерых прописанных, а на трех реальных жителей. И доходы для расчета субсидии также берутся с трех вместо пяти членов семьи.