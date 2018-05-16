Экономика

  • 222
    •  / 

И снова о субсидиях: новые разъяснния Кабмина

И снова о субсидиях: новые разъяснния Кабмина
Право оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц с 1 мая 2018 года сохранилось.
Государство идет навстречу семьям, в которых прописаны совершеннолетние дети, но уже много лет не проживающие с родителями, и предлагает доходы тех, кто прописан, но фактически не проживает в квартире, не учитывать при расчете размера субсидии,  информируют на правительственном портале.

В таком случае житель квартиры при оформлении субсидии в декларации о доходах в разделе «состав семьи» должен указать родственников, которые зарегистрированы, но не живут с получателем субсидии. В частности, надо написать: «зарегистрированы, но не проживают».

Если, для примера, в квартире прописана совершеннолетняя замужняя дочь, то в декларации в разделе II нужно отразить и ее семью – мужа и детей, даже если они прописаны по другому адресу.

Харьковчане в шоке от новых правил назначения субсидий


Вместе с декларацией надо подать заявление с просьбой рассмотреть на комиссии вопрос о начислении субсидии на фактическое количество людей, которые проживают в квартире, подчеркнув соответствующие слова. А также обязательно предоставить документ, подтверждающий факт непроживания соответствующего лица по этому адресу (справка с места работы в другом месте, справка об обучении в другом месте, о нахождении на лечении и тому подобное).

На основании этого заявления управление социальной защиты направляет в квартиру заявителя государственного социального инспектора. Он, в свою очередь, составляет акт обследования материально-бытовых условий проживания. Далее в органе социальной защиты готовят представление на комиссию. И комиссия принимает решение: назначить субсидию, скажем, не на пять человек, а на трех.

Обнародованы новые формы заявления и декларации для субсидии


Это решение комиссии является обязательным к исполнению теми жилищно-коммунальными предприятиями, которые являются поставщиками услуг. То есть услуги начисляются не на пятерых прописанных, а на трех реальных жителей. И доходы для расчета субсидии также берутся с трех вместо пяти членов семьи.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3114.63 грн
100 USD 2621.08 грн
10 RUB 4.2333 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи