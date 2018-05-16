И снова о субсидиях: новые разъяснния Кабмина 16 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Право оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц с 1 мая 2018 года сохранилось.