«Квентин Тарантино классической музыки»: в Харькове пройдет концерт яркого норвежского музыканта 16 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Впервые в Украину приезжает Аксель Колстад – норвежский пианист и композитор, который каждое свое выступление превращает в яркое шоу. Концерт пройдет на сцене Харьковской филармонии.

«Ференц Лист нашего времени», «Квентин Тарантино классической музыки» – так называют музыканта западные СМИ.



Аксель Колстад родился в 1981 году, окончил Норвежскую академию музыки в Осло в 2006-м, сейчас много гастролирует по странам Европы и Азии.



А еще он инициировал первый в истории человечества космический концерт – предложил это компании, которая планирует организовывать туристические суборбитальные полеты, правда, пока только как идею. Но эта история лучше всего характеризует Акселя Колстада – музыканта, который не боится фантазировать.



Визит музыканта в Украину посвящен Дню Европы и пройдет 19 мая в рамках Art-performance «Художественная симфония» на сцене органного зала филармонии. В программе, помимо хитов классической и современной академической музыки, прозвучит новое произведение Колстада – концерт для фортепиано с оркестром.



– Концерт для фортепиано с оркестром, который прозвучит в Харьковской филармонии 19 мая, посвящен моему отцу – легенде баскетбола Альберту Леону Хазану. Он умер в конце января. Этот концерт – дань уважения ему. Поэтому для меня особенно важно выполнить его в стране, где родилась мать отца – моя бабушка. Это будет нелегко для меня, но мир заслуживает того, чтобы услышать о моем отце, и я буду рассказывать о нем с помощью слов и музыки до конца своей жизни, – отметил композитор.



Сам Колстад исполнит соло на фортепиано, а сопровождать выступление будет симфонический оркестр филармонии (дирижер – Юрий Янко) и академический хор им. В. Палкина (художественный руководитель – Андрей Сиротенко).



Art-performance «Художественная симфония» – проект-эксперимент филармонии. Несколько художников в течение концерта будут создавать произведения. Рабочие места для них обустроят прямо в органном зале, а материалы они принесут с собой. Слушателям продемонстрируют процесс создания картин на большом экране.



Этот необычный концерт будет проходить 19 мая. Начало – в 18:30. Приобрести билеты можно на сайте или в кассах филармонии.