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ДТП на Харьковщине: угнал КАМАЗ и повредил газопровод (фото)

ДТП на Харьковщине: угнал КАМАЗ и повредил газопровод (фото)
Водитель КАМАЗа, который 12 мая повредил газопровод в селе Нагорное Зачепиловского района, был пьян. проводов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Кроме того, грузовик он угнал, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.  

За совершение преступления 30-летнего злоумышленника задержали сотрудники Зачепиловского отделения полиции.

На Харьковщине грузовик въехал в газопровод


В полицию обратился 48-летний житель района. Он сообщил об исчезновении автомобиля КАМАЗ, который находился на территории складов в селе Нагорное.



По адресу выезжала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Зачепиловского отделения полиции. Как выяснилось, автомобиль похитил наемный 30-летний рабочий. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время движения он повредил линию электропору и газовую сеть.



Следователем открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по ч.1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктов) Уголовного кодекса Украины. Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.

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