ДТП на Харьковщине: угнал КАМАЗ и повредил газопровод (фото)

Водитель КАМАЗа, который 12 мая повредил газопровод в селе Нагорное Зачепиловского района, был пьян. проводов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, грузовик он угнал, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.За совершение преступления 30-летнего злоумышленника задержали сотрудники Зачепиловского отделения полиции.В полицию обратился 48-летний житель района. Он сообщил об исчезновении автомобиля КАМАЗ, который находился на территории складов в селе Нагорное.По адресу выезжала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Зачепиловского отделения полиции. Как выяснилось, автомобиль похитил наемный 30-летний рабочий. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.Во время движения он повредил линию электропору и газовую сеть.Следователем открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и по ч.1 ст. 292 (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктов) Уголовного кодекса Украины. Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.