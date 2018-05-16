Минздрав хочет ограничить рекламу лекарств 16 мая 2018 г. источник 0 0

Министерство здравоохранения разработало новый законопроект, который ограничивает рекламу лекарственных средств.

"Реклама - плохой советчик. Особенно, когда это реклама лекарств, а ее видит не специалист сферы здравоохранения, а человек, который ищет способ легкого и мгновенного выздоровления", - написала в Fcebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.



Супрун отметила, что в способе и подаче рекламы лекарств Украина очень отстает от стран Запада, где есть четкие правила и нормы, которые позволяют распространять такую рекламу.



"Представьте, более 50% от всего рынка потребленных лекарств в 2017 году составляют лекарства без доказанной клинической эффективности! Из 10 самых популярных препаратов, которые покупали украинские пациенты в прошлом году, только три относятся к категории основных, все остальные - симптоматические и сопутствующие препараты, или такие, которые не имеют достаточной базы эффективности... Хуже всего, что люди, которые их покупали, могли отказаться от действительно необходимого лечения", - отметила она.



По данным Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, от 30% до 50% общего количества рекламы на украинском телевидении - реклама лекарственных препаратов и медицинских изделий.



"Реклама также подпитывает и такое явление, как "лечение по телевизору" и google-терапию. Почти 69% украинцев занимаются самолечением, не обращаясь за помощью к врачам. Последствия, к сожалению, часто являются непоправимыми для здоровья", - добавила Супрун.



"Поэтому наша команда разработала законопроект, который должен установить четкий контроль за содержанием рекламы лекарств. Главная цель - избежать манипулирования информацией о препарате и его свойствах, а также гармонизировать действующее законодательство с нормами ЕС", - пояснила и.о. главы Минздрава.



Она также перечислили несколько основных пунктов законопроекта: ограничение содержания рекламы в соответствии с директивами ЕС: запрет рекламы целительства и нетрадиционной медицины; запрет привлечения к рекламе конкретного препарата известных людей, актеров, изображающих медработников; запрет информации о том, что лекарства предназначены исключительно для лечения детей; содержание рекламы должно соответствовать инструкции по применению лекарственного средства.



Также предусмотрено четкое определение профессиональных медицинских изданий, где разрешена реклама лекарств.



Функции контроля и мониторинга будет выполнять Минздрав.