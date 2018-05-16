В Украине начинает работу миссия МВФ 16 мая 2018 г. источник 0 0

Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Украины с 16 по 22 мая 2018 года посетит миссия технической помощи Международного валютного фонда.

Как сообщается на сайте НКЦБФР, в миссию войдут эксперты Департамента монетарной политики и рынков капитала МВФ Эйя Холтинен и Ричард Стобо.



Эксперты МВФ будут изучать состояние рынка управления активами и законодательную и нормативную базу, которая регулирует отмеченный сегмент.



"В течение визита состоится ряд встреч с представителями рынка управления активами, саморегулируемыми организациями и органами государственной власти", - говорится в сообщении.