Экономика

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В Украине начинает работу миссия МВФ

В Украине начинает работу миссия МВФ
Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Украины с 16 по 22 мая 2018 года посетит миссия технической помощи Международного валютного фонда.
Как сообщается на сайте НКЦБФР, в миссию войдут эксперты Департамента монетарной политики и рынков капитала МВФ Эйя Холтинен и Ричард Стобо.

Эксперты МВФ будут изучать состояние рынка управления активами и законодательную и нормативную базу, которая регулирует отмеченный сегмент.

"В течение визита состоится ряд встреч с представителями рынка управления активами, саморегулируемыми организациями и органами государственной власти", - говорится в сообщении.

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