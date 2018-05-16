Картину Казимира Малевича купили за рекордную сумму 16 мая 2018 г. источник 0 0

На торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке за $85,8 млн была продана картина известного художника-авангардиста Казимира Малевича под названием "Супрематическая композиция".

Это рекордная цена для работ художника, сообщается на сайте аукционного дома в среду, 16 мая.



Предварительно "Супрематическая композиция" оценивалась экспертами в $70 млн. Картина была написана Малевичем в январе 1916 года, вскоре после первой выставки работ под общим названием "Супрематизм".



Имя нового владельца картины не называется.



В целом выручка на торгах Christie’s составила почти $416 млн. В аукционе участвовали клиенты из 35 стран мира.