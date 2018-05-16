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Картину Казимира Малевича купили за рекордную сумму

Картину Казимира Малевича купили за рекордную сумму
На торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке за $85,8 млн была продана картина известного художника-авангардиста Казимира Малевича под названием "Супрематическая композиция".
Это рекордная цена для работ художника, сообщается на сайте аукционного дома в среду, 16 мая.

Предварительно "Супрематическая композиция" оценивалась экспертами в $70 млн. Картина была написана Малевичем в январе 1916 года, вскоре после первой выставки работ под общим названием "Супрематизм".

Имя нового владельца картины не называется.

В целом выручка на торгах Christie’s составила почти $416 млн. В аукционе участвовали клиенты из 35 стран мира.

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