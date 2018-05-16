Анджей Дуда поднимет вопрос Донбасса на Совбезе ООН 16 мая 2018 г. источник 0 0

Президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН 17 мая намерен обратить внимание на войну на востоке Украины, и "замороженные конфликты" в Молдове и Грузии.

Дискуссия, во-первых, должна касаться "продвижение права и добрых институтов, которые обеспечивают мирное сосуществование через право в международных отношениях", сообщил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.



Еще одной темой, поднятой президентом Дудой? должны стать "зоны, где право насилуют, где мы имеем дело с ситуацией нарушения международного права, создания напряженности и конфликтов в мире".



По его словам, Дуда в этом контексте вспомнит о ситуации в восточноевропейском регионе, в частности в Украине, а также о "замороженных конфликтах" в Грузии и Молдове.



Третьим вопросом, как сказал Щерский, будет обращение к международному сообществу, чтобы "международное право применять с хорошими намерениями, чтобы оно служило международной справедливости".



Отметим, Польша как непостоянный член Совбеза ООН в 2018-2019 годах в мае председательствует в этой организации.



Ранее Дуда заявлял, что Российская Федерация должна оставить Украину в покое.