Происшествия

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Пожар на арсенале в Балаклее: полиция расследует служебную халатность

Пожар на арсенале в Балаклее: полиция расследует служебную халатность
Основной версией причины возникновения пожара на арсенале в Балаклее остается служебная халатность.
Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

По его словам, пока нельзя точно сказать, в чем именно состояла служебная халатность.

«Сказать, что была сухая трава, я не могу – трава была зеленая. Пожар возник, возможно, из-за рассыпанного пороха. Причины пожара устанавливает военная прокуратура, которая дает нам поручения. Военные прокуроры доведут следствие до конца и более детально расскажут о результатах своей работы», – сказал Олег Бех.

Напомним, 3 мая в 13:40 в Балаклее на технической территории воинской части «65-й Арсенал» Министерства обороны Украины, загорелась сухая трава с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га. В 8:40 4 мая пожар локализован на площади около 35 га.

Пожар окончательно ликвидировали 8 мая в 17:00.

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