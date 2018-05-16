Пожар на арсенале в Балаклее: полиция расследует служебную халатность

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.
По его словам, пока нельзя точно сказать, в чем именно состояла служебная халатность.
«Сказать, что была сухая трава, я не могу – трава была зеленая. Пожар возник, возможно, из-за рассыпанного пороха. Причины пожара устанавливает военная прокуратура, которая дает нам поручения. Военные прокуроры доведут следствие до конца и более детально расскажут о результатах своей работы», – сказал Олег Бех.
Напомним, 3 мая в 13:40 в Балаклее
на технической территории воинской части «65-й Арсенал» Министерства обороны Украины, загорелась сухая трава с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га. В 8:40 4 мая пожар локализован
на площади около 35 га.
Пожар окончательно ликвидировали
8 мая в 17:00.