В Харькове проходит международный туристический форум

На форуме присутствуют представители более десятка городов Украины, а также 14 делегаций из 10 стран.
В этом году в форуме впервые участвуют представители Испании, которые приехали из города Бильбао. Также Харьков продолжает развивать экономические отношения с Китаем. В турфоруме принимают участие представители двух китайских городов – Цзинань и Тяньцзинь.
Своим опытом в сфере туризма делятся представители Израиля, Польши, Турции, Грузии, Германии, Болгарии, Чехии и Словакии.
– Я очень рада, что словацкая делегация приехала в Харьков. Интенсивность наших взаимоотношений определяется как на правительственном, так и на предпринимательском уровне. Я хочу поблагодарить городскую власть за хорошую организацию форума. Желаю всем участникам конструктивных переговоров и дальнейших успешных контрактов, – отметила главный государственный советник Департамента мировой политики центрального аппарата МИД Словакии Соня Крайчева.
Также в форуме принимает участие делегация из Кипра в составе членов правительства и мэров двух городов, с которыми сегодня будет подписано соглашение об установлении побратимских и партнерских отношений.
– Я очень рад посетить ваш город. Нас поразила доброта и радушие харьковчан, а также красота и чистота Харькова. Мы очень рады, что продолжаем сотрудничество с вашим городом, – сказал Почетный консул Украины в городе Пафос Янис Аристодемоу.
Представители Министерства экономического развития и торговли Украины отметили, что тематика юбилейного форума очень актуальна. Сегодня в Украине семь объектов культурного наследия внесены в реестр ЮНЕСКО, однако еще около 150 тысяч национальных памятников архитектуры, которые интересны для туристов, должны оказаться в этом списке. В ходе панельных дискуссий намечается обсудить множество важных вопросов по сохранению культурного наследия и развитию креативных индустрий. Представители туристического сектора отметили активную позицию, которую занимает Харьков на туристической карте Украины, представляяя страну на всех международных форумах и национальных мероприятиях.
Во время форума прошла международная конференция «Сохранение культурного наследия в рамках развития туризма: зарубежный и украинский опыт». Кроме того, при участии иностранных гостей пройдут секции «Конвенционное бюро: опыт и перспективы. Креативные проекты в туризме», «Маркетинг как фактор развития и промоции туристических продуктов и дестинаций», сообщает пресс-служба Харьковского горсовета
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