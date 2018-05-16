Харьков

  • 145
    •  / 

В Харькове проходит международный туристический форум

В Харькове проходит международный туристический форум
Открытие Х Международного туристического форума «Харьков: партнерство в туризме» состоялось 16 мая в отеле Premier Palace Hotel Kharkiv.
На форуме присутствуют представители более десятка городов Украины, а также 14 делегаций из 10 стран.

В этом году в форуме впервые участвуют представители Испании, которые приехали из города Бильбао. Также Харьков продолжает развивать экономические отношения с Китаем. В турфоруме принимают участие представители двух китайских городов – Цзинань и Тяньцзинь.

Своим опытом в сфере туризма делятся представители Израиля, Польши, Турции, Грузии, Германии, Болгарии, Чехии и Словакии.

– Я очень рада, что словацкая делегация приехала в Харьков. Интенсивность наших взаимоотношений определяется как на правительственном, так и на предпринимательском уровне. Я хочу поблагодарить городскую власть за хорошую организацию форума. Желаю всем участникам конструктивных переговоров и дальнейших успешных контрактов, – отметила главный государственный советник Департамента мировой политики центрального аппарата МИД Словакии Соня Крайчева.

Также в форуме принимает участие делегация из Кипра в составе членов правительства и мэров двух городов, с которыми сегодня будет подписано соглашение об установлении побратимских и партнерских отношений.

– Я очень рад посетить ваш город. Нас поразила доброта и радушие харьковчан, а также красота и чистота Харькова. Мы очень рады, что продолжаем сотрудничество с вашим городом, – сказал Почетный консул Украины в городе Пафос Янис Аристодемоу.

Представители Министерства экономического развития и торговли Украины отметили, что тематика юбилейного форума очень актуальна. Сегодня в Украине семь объектов культурного наследия внесены в реестр ЮНЕСКО, однако еще около 150 тысяч национальных памятников архитектуры, которые интересны для туристов, должны оказаться в этом списке. В ходе панельных дискуссий намечается обсудить множество важных вопросов по сохранению культурного наследия и развитию креативных индустрий. Представители туристического сектора отметили активную позицию, которую занимает Харьков на туристической карте Украины, представляяя страну на всех международных форумах и национальных мероприятиях.

Во время форума прошла международная конференция «Сохранение культурного наследия в рамках развития туризма: зарубежный и украинский опыт». Кроме того, при участии иностранных гостей пройдут секции «Конвенционное бюро: опыт и перспективы. Креативные проекты в туризме», «Маркетинг как фактор развития и промоции туристических продуктов и дестинаций», сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Читайте также:

georgia



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3114.63 грн
100 USD 2621.08 грн
10 RUB 4.2333 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи