Экономика

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Правительство запустило пилот по мультимодальному перемещению транзитной почты

Правительство запустило пилот по мультимодальному перемещению транзитной почты
Кабинет министров на заседании в среду, 16 мая, одобрил пилотный проект по введению мультимодального перемещения транзитных отправлений ПАО "Укрпочта" в пункте пропуска "Борисполь-аэропорт" с 1 июня 2018 года по 31 декабря 2019 года.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян в своем Fcebook указал, что это "реальный шаг" по реализации транзитного потенциала Украины.

"Почти все успешные национальные почты (среди которых, например, почты Германии и Нидерландов, Гонконга и Сингапура, стран Балтии, Казахстана, Грузии и др.) активно работают в так называемом мультимодальном формате. В этой модели большие e-commerce партнеры направляют консолидированные грузы в транзитную страну, в которой почтовый оператор его обрабатывает, сортирует и направляет уже индивидуальные почтовые отправления в страны назначения по самым выгодным и быстрыми маршрутами. Пример Эстонии вдохновляет в этом плане. Национальная почта страны с населением 1,3 млн человек генерирует 100 млн евро дохода, из которых 29 млн евро - именно транзитные операции по доставке почтовых отправлений в почти 100 стран мира", - пояснил он.

Министр рассчитывает, что в ходе эксперимента Украина такэе сможет стать активным игроком на этом рынке.

"Это будет толчком и для развития грузовой авиаинфраструктуры страны, которая однозначно требует расширения для реализации таких проектов развития", - написал он.

Согласно пояснительной записке к постановлению Кабмина, "Укрпочта" в ходе эксперимента сможет нарастить объемы международного обмена, расширить каналы доставки международных отправлений и получить дополнительный годовой доход в размере около 200 млн гривен.

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