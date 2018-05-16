Политика

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Надежда Савченко подала жалобу в КСУ

Надежда Савченко подала жалобу в КСУ
Народный депутат Надежда Савченко подала жалобу в Конституционный Суд Украины.
Она считает, что примененное к ней положение в законодательстве противоречит Конституции, сообщил ее адвокат Александр Шадрин.

Свою жалобу Савченко подала после продления ей срока ареста.

Речь идет об избранной для Савченко мере пресечения – содержании под стражей без права внесения залога. В жалобе депутат указывает, что соответствующая часть статьи (ч. 5 ст. 176) Уголовно-процессуального кодекса Украины не соответствует Конституции.

Эта статья была принята после Евромайдана. Она не предусматривает залога, домашнего ареста, взятия на поруки для тех, кого подозревают в совершении преступлений против национальной безопасности.

Напомним, накануне суд продлил Надежде Савченко меру пресечения на два месяца.

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