Украина

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Украина сделает добровольный взнос в Совет Европы в размере 400 тысяч долларов

Украина сделает добровольный взнос в Совет Европы в размере 400 тысяч долларов
Кабинет министров Украины одобрил добровольный взнос государства в Совет Европы в сумме 400 тысяч долларов.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 16 мая. По словам министра иностранных дел Павла Климкина, Украина намерена перебить попытки России манипулировать СЕ.

«Есть практика добровольных взносов в Совет Европы. Нам это очень важно для того, чтобы перебить попытки России манипулировать реформой Совета Европы и манипулировать повесткой дня Совета Европы», - пояснил Климкин.

Он также сообщил о том, что Украина работает со своими союзниками, чтобы и они сделали соответствующие взносы.

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