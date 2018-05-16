Украина сделает добровольный взнос в Совет Европы в размере 400 тысяч долларов 16 мая 2018 г. источник 0 0

Кабинет министров Украины одобрил добровольный взнос государства в Совет Европы в сумме 400 тысяч долларов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 16 мая. По словам министра иностранных дел Павла Климкина, Украина намерена перебить попытки России манипулировать СЕ.



«Есть практика добровольных взносов в Совет Европы. Нам это очень важно для того, чтобы перебить попытки России манипулировать реформой Совета Европы и манипулировать повесткой дня Совета Европы», - пояснил Климкин.



Он также сообщил о том, что Украина работает со своими союзниками, чтобы и они сделали соответствующие взносы.