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Игра S.T.A.L.K.E.R. получит продолжение

Игра S.T.A.L.K.E.R. получит продолжение
Украинская компания – разработчик компьютерных игр GSC Game World работает над продолжением культового шутера S.T.A.L.K.E.R., впервые вышедшего в 2007 году.
Об этом в своем Facebook сообщил основатель и руководитель компании Сергей Григорович.

Разработчик также опубликовал ссылку на главную страницу сайта будущей игры, на которой годом релиза шутера указан 2021-й. Никаких других подробностей о S.T.A.L.K.E.R. 2 пока нет.

События популярной компьютерной игры разворачиваются в альтернативном мире в Чернобыльской зоне отчуждения. В идеях шутера прослеживаются мотивы повести братьев Стругацких "Пикник на обочине" и фильма "Сталкер" Андрея Тарковского, снятого по этому произведению.

Первая игра серии под названием "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" вышла в марте 2007 года. В течение последующих двух лет GSC Game World выпустила приквел основной игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо" и сиквел "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти".

S.T.A.L.K.E.R. 2 была анонсирована еще в 2010 году, ее релиз планировался на 2012-й. Однако в 2011 году работа над проектом была остановлена в связи с роспуском команды разработчиков.

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