Воспитанников колонии поощрили за хорошее поведение 16 мая 2018 г. Павел Гусев 0 0

Четырем осужденным государственного учреждения «Харьковская исправительная колония (№43)» 15 мая изменены условия содержания путем его перевода в участок социальной реабилитации учреждения.

Осужденные добросовестно выполняли возложенные на них обязанности, соблюдали правила поведения, распорядок колонии, трудовой распорядок и требования безопасности труда, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. Комиссия учреждения рассмотрела их кандидатуры и дала положительный ответ относительно изменений условий содержания. Все четверо были переведены на участок ной реабилитации колонии.



Как отметил начальник учреждения Андрей Ольховский, изменение условий содержания осужденных учреждения является первым шагом постепенности применения поощрительных норм законодательства на пути к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания.