Происшествия

  • 118
    •  / 

На Харьковщине из окна пятого этажа выпал ребенок

На Харьковщине из окна пятого этажа выпал ребенок
Восьмилетний мальчик выпал из окна пятого этажа в поселке Донец Балаклейского района 16 мая.
Пострадавшего с политравмой и закрытым переломом ноги направили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, сотрудники Балаклейского отдела полиции установили, что мальчик находился дома один. Он заболел, и после осмотра врача отчим оставил его одного в квартире, а сам поехал по делам.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте также:

kristall



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3114.63 грн
100 USD 2621.08 грн
10 RUB 4.2333 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи