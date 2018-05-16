На Харьковщине из окна пятого этажа выпал ребенок 16 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Восьмилетний мальчик выпал из окна пятого этажа в поселке Донец Балаклейского района 16 мая.

Пострадавшего с политравмой и закрытым переломом ноги направили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, сотрудники Балаклейского отдела полиции установили, что мальчик находился дома один. Он заболел, и после осмотра врача отчим оставил его одного в квартире, а сам поехал по делам.



Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.