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В Киеве на «Турнире чемпионов УЕФА» сыграют легенды футбола

В Киеве на «Турнире чемпионов УЕФА» сыграют легенды футбола
За сутки до финала Лиги чемпионов в Киеве состоится "Турнир чемпионов УЕФА", в котором примут участие четыре команды, составленные из титулованных игроков испанского "Реала", английского "Ливерпуля", а также "друзей Шевченко" и "легенд ЛЧ".
Как сообщил телеканал "Футбол 1", соревнования будут состоять из двух полуфиналов, финального матча и поединка за третье место.

В каждом матче будет по два 15-минутных тайма.

Расписание турнира:

16:00—16:30 — первый полуфинал
16:45—17:15 — второй полуфинал
17:30—18:00 — матч за 3-е место
18:15—18:45 — финал

Легенды "Реала" (тренер Эмилио Бутрагеньо): Ежи Дудек, Мичел Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луиш Фигу, Кристиан Карамбе, Клод Макелеле, Эстебан Камбьяссо, Предраг Миятович, Давор Шукер.

Легенды "Ливерпуля" (тренер Иэн Раш): Дэвид Джеймс, Владимир Шмицер, Патрик Бергер, Стив Макманаман, Джейсон Макатир, Луис Гарсия, Робби Фаулер.

"Друзья Шевченко" (тренеры - Виталий и Владимир Кличко): Александр Шовковский, Евгений Левченко, Ия Андрущак, Кларенс Зеедорф, Сергей Ребров, Андрей Шевченко и два фристайлера.

"Легенды Лиги чемпионов" (тренер Руд Гуллит): Витор Байя, Жозе Босингва, Марсель Десайи, Марко Матерацци, Алекс Скотт, Деку, Гаиска Мендьета, Селия Шашич, Хенрик Ларссон, а также дети.

26 мая на стадионе НСК Олимпийский в Киеве состоится финал Лиги чемпионов - "Ливерпуль" против "Реала".

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