В Киеве на «Турнире чемпионов УЕФА» сыграют легенды футбола

За сутки до финала Лиги чемпионов в Киеве состоится "Турнир чемпионов УЕФА", в котором примут участие четыре команды, составленные из титулованных игроков испанского "Реала", английского "Ливерпуля", а также "друзей Шевченко" и "легенд ЛЧ".
Как сообщил телеканал "Футбол 1", соревнования будут состоять из двух полуфиналов, финального матча и поединка за третье место.
В каждом матче будет по два 15-минутных тайма.
Расписание турнира:
16:00—16:30 — первый полуфинал
16:45—17:15 — второй полуфинал
17:30—18:00 — матч за 3-е место
18:15—18:45 — финал