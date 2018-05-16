В Харькове завершился фестиваль «Кроковеє коло» 16 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Ежегодный областной XVII Открытый фестиваль фестиваль-конкурс для детей и молодежи «Кроковеє коло»собрал вместе 455 школьников и студентов из 20 районов и городов Харьковской области.



Заключительный гала-концерт состоялся 13 мая на главной сцене Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.



Зрителей ждали выступления детских и молодежных фольклорных групп и исполнителей, а также мастер-классы по традиционным ремеслам Слободской Украины. Специальный гость праздника – аутентичный фольклорный ансамбль «Киселяночка» из села Кисели Первомайского района.



Организаторы напомнили, что ежегодный областной фестиваль-конкурс, главными задачами которого являются исследование, сохранение и популяризация традиционной культуры Слобожанщины в детской и молодежной среде, начался в конце марта. Соревнования юных мастеров декоративно-прикладного искусства, народоведческая конференция, вокальные и чтецкие конкурсы собрали вместе почти полтысячи школьников и студентов из разных районов и городов Харьковской области.



– В фестивале я участвую уже не впервые. Он интересен тем, что дает возможность попробовать себя в разных областях: например, раньше я занималась писанкарством, а в этом году выступила в конкурсе слобожанских рассказов. И победила. Но больше всего меня привлекает приятная атмосфера. Мы здесь все – друзья и единомышленники, – говорит участница фестиваля Ольга Олейник.



Инициаторы фестиваля подчеркивают, что в фестивале принимают участие как начинающие, так и уже опытные мастера и исполнители, главное – желание развиваться в выбранном направлении.