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Харьковский «Олимп» чувствовал себя в столице как царь

Харьковский «Олимп» чувствовал себя в столице как царь
В матче 3-го тура чемпионата Украины в Суперлиге действующий чемпион – харьковский «Олимп» – в Киеве взял верх над местным «Антаресом» – 50:3.
Самым результативным игроком в этой встрече стал Олег Косарев, который принес победителям ровно половину игровых очков – 25. Олег сделал две попытки, шесть реализаций и один штрафной. По одной попытке у харьковчан осуществили Валентин Литвиненко, Иван Войтов, Сергей Черняченко, Вячеслав Пономаренко и Андрей Царевский.

В воскресенье в другом поединке 3-го тура в Хмельницком местное «Подолье» разгромило львовский «Сокол» – 54:3. После первого круга уверенно лидирует «Олимп», набравший в трех матчах 15 очков из 15 возможных. 26 мая в рамках 4-го тура «Олимп» и «Антарес» сыграют в Харькове, а «Сокол» и «Подолье» встретятся во Львове.

В чемпионате Украины в высшей лиге (Восточная зона) харьковский «Тех-А-С» в Кривом Роге в матче 3-го тура уступил местному «Горняку» – 7:43. Харьковчане после первого круга замыкают тройку команд своей зоны, потерпев два поражения в двух матчах. 27 мая харьковские регбисты в рамках 4-го тура примут криворожцев на своем поле.

Напомним, харьковский «Олимп» является самым титулованным регбийным клубом Украины, имея в своем активе 13 чемпионских титулов по регби-15 и восемь – по регби-7. Пять раз харьковчане становились обладателями Кубка Украины по регби-7 и девять раз – по регби-15. Кроме того, «Олимп» является основой национальной сборной Украины по регби, делегируя туда главного тренера клуба Валерия Кочанова и ключевых игроков.

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