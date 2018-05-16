Украина

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Руководителю информагентства вменяют госизмену

Руководителю информагентства вменяют госизмену
Меру пресечения руководителю ресурса «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому изберут в ближайшее время: предварительно его действия квалифицируются по статье 111 УК (госизмена).
Об этом сказал на брифинге замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Обыски идут в двух офисных и трех жилых помещениях.

О госизмене говорит в Facebook также и генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, у ГПУ есть доказательства «выполнения хорошо проплаченных антиукраинских атак этой структурой и участия граждан Украины (которые одновременно получили гражданство РФ) в дезинформационной войне».

15 мая 2018 года СБУ задержала в Киеве руководителя ассоциированного с Кремлем информагентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. У задержанного журналиста был найден паспорт гражданина РФ, а также российские госнаграды, что является дополнительным доказательством по делу, сообщает УНИАН.

По словам Виктора Кононнеко, руководитель РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский делал материалы, которые дискредитируют Вооруженные силы Украины, и получал за это ежемесячно €53 тысячи из Российской Федерации. После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский при поддержке еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

– В то время, когда на площадях наших городов прощались с погибшими воинами АТО, в центре Киева изготовлялись материалы, как якобы ВСУ обстреливают мирный Донбасс, о других неправомерных действиях. За это господин Вышинский получал стабильное финансирование и сегодня мы можем говорить – ежемесячно €53 тысячи для осуществления своей деятельности, – замглавы СБУ.

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