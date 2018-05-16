Технологии

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Как в Харькове отмечают Международный день света

Как в Харькове отмечают Международный день света
На базе НТУ «Харьковский политехнический институт» проходит научный фестиваль, посвященный этому событию.
У входа в Электротехнический корпус НТУ «ХПИ» расположилась научная площадка, где студенты и воспитанники научных студий демонстрировали физические и химические опыты, работу 3D-принтера и тому подобное. Также все желающие могли послушать об особенностях функционирования электромобиля с суперконденсаторной батареей. Кроме того, была представлена ​​выставка научных достижений студентов НТУ «ХПИ».

Ректор НТУ «ХПИ» Евгений Сокол рассказал, что в университете открылась международная конференция, где рассматриваются современные направления развития науки и техники, новые педагогические технологии. В мероприятии принимают участие представители более 10 иностранных государств. Всего более 2 тысяч человек.

– Рост любой экономики возможен только при эффективном развитии научных исследований. Понятно, что в современном мире только инновационные научные исследования позволяют добиваться значительных результатов в научной и экономической сферах. Наиболее перспективные страны, имеющие мощную экономику, – это те страны, которые уделяют большое внимание развитию образования и науки, – отметил Евгений Сокол. – Мы имеем возможность развивать научные исследования, которые востребованы на мировом рынке интеллектуальной собственности.

– Этот праздник в регионе отмечается впервые. И мне приятно, что сегодня во многих учреждениях, заведениях высшего образования Харьковской области проходит ряд мероприятий. Научные конкурсы, фестивали, конференции будут проходить до конца недели. Я думаю, что каждый получит удовольствие от увиденного, – отметил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.

Также в рамках научного мероприятия пройдет мастер-класс по экономике «Как сэкономить на свете», познавательная и научно-популярная лекции «Виды облаков» и «Безопасность на дорогах. Использование светоотражающих элементов», семинар «Свет - носитель информации» и другие. Состоится и экскурсия в Музей истории НТУ «ХПИ» и кампус «Политеха», сообщает пресс-служба ХОГА.

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