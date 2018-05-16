«Харьковводоканалу» выставили претензию 16 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

КП «Харьковводоканал» предъявлена претензия за выбросы загрязняющих веществ.

Как установили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области, на структурном подразделении водоканала КБО «Диканевский» имели место выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения.



Работа источников выбросов КБО «Диканевский» в сверхнормативном режиме со 2 октября 2014 года по 3 января 2017 года нанесла государству 685 429 грн ущерба. В марте 2018 года водоканалу предъявлено соответствующее требование. Кроме того, материалы направлены в прокуратуру Харьковской области для открытия уголовного производства.