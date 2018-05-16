Общество

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«Харьковводоканалу» выставили претензию

«Харьковводоканалу» выставили претензию
КП «Харьковводоканал» предъявлена претензия за выбросы загрязняющих веществ.
Как установили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области, на структурном подразделении водоканала КБО «Диканевский» имели место  выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения.

Работа источников выбросов КБО «Диканевский» в сверхнормативном режиме со 2 октября 2014 года по 3 января 2017 года нанесла государству 685 429 грн ущерба. В марте 2018 года водоканалу предъявлено соответствующее требование. Кроме того, материалы направлены в прокуратуру Харьковской области для открытия уголовного производства.

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