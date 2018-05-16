В Харькове иностранец убил хозяйку квартиры 16 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове инстранец убил 53-летнюю хозяйку квартиры, в которой он делал ремонт.

Женщина работала учительницей. О том, что сотрудница не вышла на работу, в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сообщили ее коллеги.



По месту жительства харьковчанки выезжали сотрудники патрульной полиции. В квартире, расположенной на ул. Клочковской, полицейские обнаружили тело. На шее погибшей была веревка.



Сотрудникам полиции понадобилось несколько часов, чтобы установить личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 41-летний гражданин другого государства. Мужчина делал ремонт в квартире погибшей.



В день убийства мужчина пришел к женщине, чтобы забрать у нее деньги, которые она якобы была ему должна за ремонт. Между ними завязался конфликт. В результате мужчина схватил веревку и задушил хозяйку дома. Мужчина снял с женщины золотые серьги, прихватил телефон, банковскую карточку и скрылся.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по п.6 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.



Гражданин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он содержится в изоляторе временного содержания. Сейчас следствием Шевченковского района решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении убийства. Следственные действия продолжаются, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.