В Харьковской области проверят пожарное состояние детских лагерей 16 мая 2018 г. Алевтина Пивень 0 0

В каждом районе области будут созданы мобильные группы, которые будут мониторить подготовку и дальнейшую работу детских учреждений здравоохранения и отдыха.

Эти и другие вопросы, связанные с пожарной безопасностью во время весенне-летнего периода и проведением оздоровительной кампании, рассматривались на совещании в облгосадминистрации.



– В Харьковской области мероприятиями оздоровления планируется охватить почти 80 тысяч детей. Для этого нужно подготовить более 700 заведений, которые будут проводить это оздоровление, – сказала, открывая совещание, глава ХОГА Юлия Светличная. – Особое внимание необходимо уделить мерам пожарной безопасности и санитарной готовности. Эти вопросы особенно важны, когда речь идет об оздоровительных учреждениях. Ничто не может угрожать безопасности и здоровью детей в летних лагерях.



Руководитель области поручила создать в каждом районе мобильные группы, в состав которых войдут представители РГА, ГСЧС, Госпродпотребслужбы и Национальной полиции. Эти группы будут мониторить подготовку и дальнейшую работу детских учреждений здравоохранения и отдыха. Юлия Светличная отметила, что вопрос подготовки таких заведений к приему детей должны взять на личный контроль руководители райгосадминистраций.



– По состоянию на 14 мая 2018 года проверены 43 учреждения отдыха и оздоровления, которые уже начали подготовку к оздоровительной кампании, - отчитался начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев. – По результатам проверок руководителям объектов вручены акты и предписания об устранении нарушений. Предписаниями предложено устранить более 600 нарушений. За нарушения 51 должностное лицо привлечено к административной ответственности.



Госпродпотребслужба в этом году уже предоставила 160 предложений по улучшению материально-технической базы учреждениям отдыха и оздоровления, из которых пока выполнено только 15%.



– Руководителям учреждений отдыха (палаточного городка, лагерей с дневным пребыванием) предоставлено 64 предложения, из которых выполнено только 29,7%. Выполнение мероприятий остается под контролем, – отметила и.о. начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области Татьяна Колпакова.