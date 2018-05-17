Спецназовец из Харькова стал призером «Игр непокоренных»

Справка

Игры непокоренных (Invictus Games) – основанные принцем Гарри международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга.



Слово «invictus» означает «несокрушимый», «непокоренный». Первые Игры состоялись в 2014 году в Лондоне и стали ярким свидетельством того, на что способны люди, которые защищают свою страну. В 2016 году успех Лондона повторили Игры в Орландо, в 2017-м соревнования прошли в Торонто, а уже в 2018 году военные спортсмены в четвертый раз встретятся в Сиднее.