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Спецназовец из Харькова стал призером «Игр непокоренных»

фото: из архива призера

Спецназовец из Харькова стал призером «Игр непокоренных»
Спецназовец из Харькова стал призером «Игр непокоренных» Харьковский спецназовец Левша, получивший ранение в Дебальцевской операции, стал бронзовым призером украинского финала «Игр непокоренных», одолев дистанцию в полтора километра за 4,35 минуты.
В финале национального отбора на международные соревнования «Игры непокоренных», который прошел 12 мая в Киеве, офицер отдельного отряда специального назначения Восточного территориального управления Нацгвардии с позывным Левша занял третье место, сообщил «Вечернему Харькову» начальник группы информации и коммуникации Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины, подполковник Дмитрий Образцов.

— За право представлять национальную сборную на международных «Играх Непокоренных» боролись 172 раненых военных и ветеранов в восьми видах спорта: бег, велогонки, гребля на тренажерах, пауэрлифтинг, плавание, прыжки в длину, стрельба из лука и толкание ядра, — рассказывает Дмитрий Образцов. — Спецназовец выбрал для себя бег на дистанцию 1,5 километра, которую преодолел за 4,35 минуты.

По словам самого призера, когда от начальника физической подготовки поступило предложение принять участие в «Играх непокоренных», он согласился не раздумывая.

— Спорт в моей жизни лет с девяти был всегда. Занимался легкой атлетикой, играл в футбол, участвовал в соревнованиях областного уровня. В спецназе служу с 2014 года и здесь тоже участвую в различных соревнованиях: кроссфит, многоборье, – говорит Левша.

Как рассказал Дмитрий Образцов, за время службы в спецназе Левша вместе со своим подразделением постоянно участвовал в операции в Донбассе и на Луганщине. Имеет два ранения, одно из которых получил во время Дебальцевской операции. Тогда ему пулей раздробило фалангу пальца на ноге.

— После ранения почти четыре месяца был в гипсе, не мог заниматься спортом. Затем понемногу начал бегать, приходить в рабочую форму, – добавляет Левша.

По его словам, перед соревнованиями его подразделение в очередной раз выполняло задачи в районе проведения операции объединенных сил, поэтому тщательно готовиться не было времени и возможности, однако ему удалось повысить свой результат по сравнению с прошлым годом.

— Участники, безусловно, были сильные. Приехали и титулованные спортсмены, имеющие опыт и побеждавшие в соревнованиях мирового уровня. Поэтому я очень доволен своим результатом, тем, что мне удалось подняться на третью ступеньку пьедестала вместе с такими атлетами, – делится впечатлениями харьковчанин.

— Уже летом из числа победителей будут выбирать сборную, которая этой осенью представит Украину в Австралии. В состав команды войдут 15 человек. В нынешнем году военные со всего мира, которые получили травмы во время боевых действий, будут соревноваться за первенство в Сиднее, — уточняет Дмитрий Образцов. — В Украине Игры проводят уже второй раз. В прошлом году украинские военные спортсмены в Торонто завоевали 14 медалей.
Справка
Игры непокоренных (Invictus Games) – основанные принцем Гарри международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле среди военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы, ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебного долга.

Слово «invictus» означает «несокрушимый», «непокоренный». Первые Игры состоялись в 2014 году в Лондоне и стали ярким свидетельством того, на что способны люди, которые защищают свою страну. В 2016 году успех Лондона повторили Игры в Орландо, в 2017-м соревнования прошли в Торонто, а уже в 2018 году военные спортсмены в четвертый раз встретятся в Сиднее.

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