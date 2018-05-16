Сергей Жадан и харьковские художники стали первыми гостями форума «СлободаКульт» в Ужгороде 16 мая 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На Закарпатье стартовал двухнедельный культурный форум «СлободаКульт», участие в котором принимают около 150 художников и художниц, исследователей и исследовательниц культуры Слобожанщины (прежде всего, из Харькова).

На открытии форума министр культуры Евгений Нищук, в частности, отметил: «Мы уже провели большую работу для того, чтобы внести комплекс Госпрома в Харькове в списки ЮНЕСКО, подали номинационное досье, а теперь думаем, как это сделать и с ужгородским бывшим правительственным кварталом Галагов. Что общее у этих регионов, — как минимум, то, что здесь есть что сохранять. Говорили сегодня с господином Москалем, председателем ЗОГА, и о том, чтобы объединить закарпатские замки в комплекс, которому следует предоставить статус национального, создать музей сплава — единственный подобный существует в Канаде. На ключевой выставке «СлободыКульт» мы видим два измерения богатой Слобожанщины. Меловые горы заманивают. Степные просторы зазывают. Другая часть — интеллектуальная, индустриальная, и мы видим неистовый расцвет авангарда, конструктивизма — в 20-е, расцвет науки в течение следующего столетия, расцвет ІТ-индустрии и креативных хабов сегодня».



Разговор с Сергеем Жаданом и Евгением Положием, автором романа «Иловайск», которым открылась Литературно-дискуссионная программа форума, называлась «Свои и чужие во время войны». Сергей Жадан убежден: «Есть четко понятный «чужой»: тот, кто против нас воюет. Когда мы внутри себя начинаем искусственно делиться на свой-чужой, определять, кто из нас больший украинец, а кто меньший, мы теряем силу. Есть война, которую мы должны выиграть, есть люди, которых должны вернуть, и есть права человека, которые незыблемы: вокруг этого мы и должны консолидироваться. И еще: если ты делаешь вид, что это не твоя война, — ты работаешь против страны».



Форум начался с открытия трех выставок.



Выставка «Семейный альбом» на Набережной Независимости — это фотографии закарпатских и слободских семей последней сотни лет, собранные юными посетителями Харьковской и Закарпатской областных библиотек для детей и юношества. Попытка понять регион, анализируя внешний вид людей, — ключевая нить Модной программы форума. «Мы хотим выявить внутреннее общее — через внешние разительные отличия, — говорит кураторка программы «Мода» Зоя Звиняцковская. — Слобожанщина и Закарпатье, два фронтира на Западе и Востоке страны, оба приграничные, оба мультикультурные, на самом деле во многом сходны друг с другом, хотя на первый взгляд — предельно разные».



«СлободаКульт», рамочная выставка одноименного форума, разместилась на двух локациях: в культурно-историческом центре «Совиное гнездо» и в галерее «Илько». Здесь более 150 произведений живописи, графики, скульптуры, инсталляции, фотографии и видеоарта, созданных на Харьковщине и Сумщине. «Услышать голос искусства — это наш способ и прочувствовать, и проанализировать регион, — говорит одна из кураторок ключевой выставки Оксана Баршинова. — Как он смог противостоять так называемым «народным республикам»? Почему его многие считают чуть ли не пророссийским, а он — глубоко украинский, украинский современно — с открытостью к новому, с готовностью включаться в европейский контекст. Почему здесь до сих пор жив миф «первой столицы» — при том, что одни его культивируют, а другие отвергают категорически? Эта выставка не даст ответы на все-все вопросы, но поможет преодолеть многие стереотипы».



Экспозиция — попытка представить Слобожанщину в обеих ее главных ипостасях: с одной стороны, авангард, конструктивизм, поэтика индустриальности, наука и технологии; а с другой — обширный степной ландшафт, тяготение к рукотворности, работа на земле.



На выставке можно увидеть работы Василия Ермилова, Бориса Косарева, представителей Харьковской школы фотографии Боба Михайлова, Сергея Браткова, художника-графика Виталия Куликова, Павла Макова, скульптора Валерия Пирогова. Кураторской гордостью экспозиции стали работы Евгения Светличного, Вагрича Бахчаняна, Евгения Павлова, Сергея Солонского, группы "Шило", Александра Гнилицкого. А еще — фото- и видеофиксация известного ленд-арт проекта в Могрице (Сумщина) «Пространство пограничья» .



«Это очень интересная перекличка внутри культуры, диалог 20-х годов прошлого века — с настоящим. Тогда Украина пыталась найти себя и включиться в мировой контекст — и сейчас ищет снова. И Харьков в этом поиске играет, бесспорно, одну из ключевых ролей», — говорит Оксана Баршинова.



Третья выставка — выставка плаката «Чернобыль 30 + Фукусима 5» Международной триеннале экоплаката «4-й Блок», которая уже почти 30 лет проходит в Харькове. Выставка открылась в атриуме Закарпатской ОГА, куда вход свободный, в отличие от многих других администраций в стране.



Задача форума — познакомить между собой украинские регионы, затянуть страну кружевом частных отношений, наладить взаимодействие между институциями, проектами и людьми. И, конечно, преодолеть взаимные мифы и стереотипы. «Мы не ставим себе целью провести «отчет культурных достижений региона», у нас не стоит задача исключительно развлечь публику, — говорят инициаторки форума, соосновательницы БФ «Dofa.fund. Художественные Недра» Оля Сагайдак и Юля Грубрина. — Мы средствами искусства призываем людей к диалогу. Харьков в 2014-м, возможно, именно поэтому и устоял, что здесь глубокие культурные традиции и традиции объединения людей, конструктивного разговора».