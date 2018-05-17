Харьков

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Родители харьковских первоклашек опасаются коррупции в школах

Родители харьковских первоклашек опасаются коррупции в школах
Родители харьковских первоклашек опасаются коррупции в школах С 2018 года изменился порядок приема детей в первый класс.
Согласно новому закону «Об образовании», в школу будут принимать по прописке, а оставшиеся свободные места можно будет отдавать всем желающим. Родители считают, что это нарушение прав человека и прямой путь к коррупции в школах.

Зачисление детей должно завершиться до 1 июня


Согласно новому порядку, который был недавно утвержден, ребенок не обязан, а имеет право учиться в учебном заведении, на территории обслуживания которого он проживает, разъяснил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев. Такого ребенка обязаны зачислить в школу в первую очередь. Он также имеет право учиться не по месту жительства, если в понравившейся школе есть свободные места. В любом случае за ребенком остается право на место в школе по месту жительства при условии подачи родителями соответствующего заявления о приеме в эту школу до 31 мая.

Если родители хотят определить ребенка в первый класс не по месту жительства, они тоже имеют право написать заявление о зачислении, но первоочередного права на поступление не будет.

– Сначала зачисляются дети, проживающие по месту регистрации, дети учителей, работающих в этом учебном заведении, а также те, чьи братья и сестры учатся в данной школе. Кроме того, в первую очередь зачисляются выпускники дошкольного подразделения учебного заведения, — уточняет чиновник. — Порядок не определяет приоритетность, но все дети этих категорий должны быть зачислены. А на оставшиеся свободные места администрация школы должна провести жеребьевку.

Способ проведения жеребьевки, по словам Анатолия Бабичева, определяет администрация школы. Зачисление по месту жительства должно завершиться до 1 июня.

Если в учебном заведении не хватает мест для всех детей, проживающих на территории обслуживания, то соответствующий орган управления образования обязан предложить список школ, максимально приближенных к месту жительства детей и способствовать их зачислению в выбранные школы.

В «свою» школу – за тридевять земель


Привязка школы к месту жительства ребенка — это нарушение прав человека, считает глава общественной организации «Українці, єднаймося», мама первоклашки Елена Грипич.

— Не всем удобно отдавать детей в школу по месту жительства, а попасть в желаемое учебное заведение может и не получиться – просто не хватит мест, — говорит она. – Между тем статья 57 Конституции Украины дает право на образование каждому, и там нет ни слова о территориальной привязке. В первую очередь в определенную школу наверняка попадают дети, прописанные по адресу, относящемуся к данной школе, если братья и сестры учатся в этом учебном заведении, а также дети учителей. Во вторую очередь – остальные желающие, если останутся свободные места. Но лишних мест в школах, как правило, не остается, в спальных районах – уж точно. Там хватает первоклашек, «привязанных» к той или иной школе по месту жительства.

Кстати, к какой школе относится ваш дом – можно узнать в районо, которое составляет списки адресов.

— Адреса не всегда грамотно распределяются — школа может быть в пешей доступности от дома, но ребенка «привязывают» к школе, которая находится дальше. Даже если школа расположена во дворе – не факт, что ребенок попадет именно туда, — говорит Елена Грипич. – Допустим, в моем районе нашей школой всегда считалась 172-я, а теперь по привязке к нашему адресу – 158-я, которая находится аж через три школы от нашего дома.

«Детей разыгрывают в лотерею»


Особенно шокировала родителей жеребьевка.

— Дети, у которых нет соответствующей прописки и определенных преимуществ при наличии свободных мест могут попасть в желаемую школу по результатам «игры в рулетку». Вообще страшная вещь, — считает Елена Грипич. — К примеру, в школе остается десять свободных мест, которые будут разыгрываться между детьми. Это происходит таким образом: привлекают общественность, журналистов, в барабан загружаются заявления родителей, он крутится – и таким образом выбираются десять счастливчиков. У меня просто мурашки по телу: наших детей разыгрывают в лотерею! Ну как можно было до такого сумасшествия додуматься?

По словам мамы, только сейчас Минюст обнародовал форму заявления. До этого – в апреле – родители заполняли так называемый проект заявления, а после 10 мая уже написали заявление.

— Однако писали лишь участники первой очереди, которые имеют преимущества, а потом уже будут писать участники «рулетки». Родители переживают, у родителей паника. Они приходят в школу – охранники их не пускают, — рассказывает Елена Грипич.

«Родители не знают, куда бежать, кому давать»


Сложившаяся ситуация, по мнению Елены Грипич, приведет к школьной коррупции.

— Родители рассказывают, что вынуждены платить, чтобы устроить ребенка в «нужную» школу. За это просят 13-15 тысяч гривен! Суммы страшные! И родители готовы их собрать, только не понятно кому передать, лишь бы попасть в эту школу, — рассказывает Елена Грипич. — Кроме того, детей принимают в школу «по звонку». Получает директор команду свыше, что этот ребенок должен учиться в школе. А у него нет ни нужной прописки, ни других преимуществ для первой очереди. Тогда руководитель школы говорит: «Я вам даю адреса – названия улиц и номера домов, которые относятся к нашей школе. Вы идете и заключаете договор аренды. Это будет основанием для того, чтобы мы приняли вашего ребенка». Так что дело даже до «рулетки» не дойдет – будут забиты все места. Так и выкручиваются! Такой вариант новация действительно предполагает, но только для переселенцев. Чтобы устроить в школу ребенка-переселенца, необходимо заключить официальный договор об аренде жилья или зарегистрироваться у родственников. Тут еще и бабушки могут начать «торговать» своими комнатами – это же как выгодно теперь заключать договор аренды. И арендатодатели заработают, и школа, а бедные родители уже не знают, куда бежать, кому давать...

Будет ли возможность перевестись?


За время обучения ребенка в школе может случиться разное. Допустим, ученик не сошелся с одноклассниками, его травят, он не хочет и не может больше ходить на уроки. Есть ли у родителей возможность перевести его в другое учебное заведение или ему придется мучиться вплоть до выпускного? Или, например, школа по месту прописки – с творческим уклоном. А у ребенка окажется сугубо математический склад ума – ну не нужны ему танцы, пение и живопись, ему это не интересно. Может ли он перевестись в школу с математическим уклоном?

— Этого пока никто не знает, этим вопросом вообще никто не занимается, — констатирует Елена Грипич. – Мол, если будет возможность, его возьмут. Вот такой разговор.

По ее мнению, украинские законодатели решили перенять опыт западных школ, где деток действительно принимают по месту регистрации. Однако не учли местных реалий.

— Там в школах недобор! Я была осенью в Германии, заходила в школу, разговаривала с директором. С учетом детей-мусульман, украинцев, русских там едва набирается допустимый минимум учащихся, — делится Елена Грипич. — То есть такую меру можно применять, но не в наших условиях, где школы переполнены.

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