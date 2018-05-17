Большинство харьковчан не волнует уничтожение редких растений 17 мая 2018 г. Ирина Канунникова 0 0

Харьковские правоохранители отчитались об итогах операции «Первоцвет», которая завершилась 1 мая.

Однако экологи уверяют, что стражи порядка поторопились закончить мероприятия, да и количество зафиксированных нарушений до смешного мало.



По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, с 19 марта по 1 мая этого года в Харькове и области в ходе мероприятий, получивших название «Первоцвет», сотрудниками полиции было документально оформлено 26 фактов торговли раннецветущими растениями, в том числе и занесенными в Красную книгу.



— В сотрудничестве с представителями Государственной экологической инспекции в Харьковской области правоохранителями было зафиксировано 12 случаев нарушения правил приобретения или сбыта растений. За торговлю с рук в неположенных местах сотрудниками полиции было составлено 14 протоколов, — уточнили в Нацполиции. — У торгующих были изъяты незаконно сорванные растения и отправлены на корм животным в зоопарк. Нарушителей ждут административные взыскания.



Между тем экологи считают, что операция была проведена для галочки. Уж слишком мало было зафиксировано нарушений, да и отчитаться об итогах «Первоцвета» правоохранители поторопились.



— Первоцветами называются растения, которые цветут примерно до июня. А так как в этом году весна наступила чуть позже, чем обычно, позже зацвели и растения, поэтому цветение будет продолжаться как минимум еще первые две недели лета. В связи с этим очень странно, что правоохранители уже отчиталась об итогах операции «Первоцвет», — говорит эколог Олег Перегон. — Если мы пройдем по городу, то чуть ли ни на каждом шагу – возле станций метро, в переходах подземки, на стихийных базарчиках – увидим людей, торгующих, например, черемшой, которая занесена в Красную книгу Украины, или ландышами. Ландыши – не краснокнижные цветы, они прекрасно выращиваются в садах и парках. Но я подозреваю, что большая часть этих цветов, которая продается в переходах метро, просто украдена в лесах. Поэтому говорить о том, что полиция свою работу выполнила, закончив операцию «Первоцвет», я бы не стал. А 26 задокументированных фактов торговли раннецветущими растениями, в том числе и занесенными в Красную книгу, за полтора месяца — это, к сожалению, капля в море тех нарушений, которые были и продолжаются.



По словам эколога, в этом году фактов незаконной торговли большинством видов первоцветов действительно меньше, чем в прошлые годы, но они, тем не менее, существуют.



— Я считаю, что правоохранительная система отработала не на «отлично», — продолжает Олег Перегон. — Люди, которые вызывали полицию по факту торговли дубравными тюльпанами, другими краснокнижными видами растений – а это харьковские ботаники, знатоки природы, просто неравнодушные горожане — жалуются, что правоохранители не спешили на такие вызовы, неохотно составляли протоколы.



Возможно, именно поэтому ситуация повторяется из года в год – с приходом весны на улицах Харькова, как грибы после дождя, появляются торговцы первоцветами. А еще – потому что горожане с удовольствием покупают этот товар, даже не задумываясь, какой вред природе они наносят.



— Есть люди, жаждущие украсть у природы – а это проще всего. Есть люди, жаждущие кому-то подарить букетик подешевле. И есть люди, принимающие такие подарки. В обществе должно быть неприятие к продаже таких растений, их покупке, принятию в дар. У нас этого, к сожалению, нет. Стоит бабушка в метро, торгующая черемшой, а сотрудники подземки просто проходят мимо. Ну как можно с этим мириться? — разводит руками Олег Перегон.