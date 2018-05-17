Экономика

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В Харькове за месяц купили полтысячи новых авто

В Харькове за месяц купили полтысячи новых авто
В апреле харьковчане купили 502 новых легковых автомобиля на сумму более $16 миллионов.
Это второй показатель среди всех регионов. Больше машин купили только в Киеве.

Суммарная стоимость зарегистрированных автомобилей в регионе в прошлом месяце превысила $16 миллионов без стоимости дополнительного оборудования. 48% зарегистрированных в Харькове авто входит в ценовой диапазон от $17 до 35 тысяч, еще 25% – дороже $35 тысяч. Средняя цена автомобиля в регионе в апреле составила более $33 тысяч.

Как сообщает аналитический отдел сайта по продаже автомобилей RST.ua, чаще всего покупали автомобили японской марки Toyota. В регионе зарегистрировали 64 машины бренда на сумму более двух миллионов долларов. Также харьковчане часто покупали Mazda и Hyundai. Среди моделей лидером продаж стал кроссовер Mazda CX-5.

В целом в прошлом месяце в Украине зарегистрировано более 6 500 новых автомобилей на сумму $200 миллионов. По сравнению с апрелем прошлого года расходы на покупки автомобилей стали больше на 10%, а средняя цена по стране теперь составляет $30 тысяч.

Напомним, в первом квартале этого года в Харькове и области зарегистрировали более 1 300 новых автомобилей. Суммарная покупка превысила $40 миллионов.

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